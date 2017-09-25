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Бывший глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун считает, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, отвечая на вопрос о главных своих успехах во время работы в УЗ.

«С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся», - сказал Балчун, сообщает LIGA.net.

Он считает, что его команде удалось стабилизировать компанию. «Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков», - отметил Балчун.

Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и «восстановление репутации на международной арене».

«Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены», - добавил Балчун.

Как сообщал ForUm, 9 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун подал в отставку по личным обстоятельствам.

Позже Кабмин уволил Балчуна и назначил временным и.о. главы компании первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова.

 
ForUm

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