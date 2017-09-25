Средства в размере 1,318 млрд долл. от размещения евробондов на 3 млрд долл. сроком на 15 лет за вычетом средств на выкуп облигаций 2015 года поступили в Украину. Об этом сообщили Министерстве финансов.

«1,318 млрд долл. США от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну», - говорится в сообщении пресс-службы, передает УНИАН.

Напомним, Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.