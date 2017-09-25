также в разделеЭкономика
Конфискованные «деньги Януковича» начали поступать в госбюджет 37
Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти в Украину 43
НБУ определился со статусом Bitcoin 82
Fitch: Для Украины важнее программа МВФ, чем размещение еврооблигаций 47
В Кабмине обещают в любом случае осовременить пенсии с октября 274
Уровень теневой экономики в Украине составляет 37% от ВВП 66
ВБ и МВФ недовольны доработанным проектом пенсионной реформы 120
СМИ: Бахматюк помог Арфушам украсть из VAB Банка 24 миллиона 119
В ЕБРР обеспокоены размещением Украиной еврооблигаций 64
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в этом году на 2% 47
Порошенко: ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд 59
Суд по «долгу Януковича»: Украина вернула РФ часть судебных издержек 571
СБУ приостановила назначение нового главы «Укртрансгаза» 64
Гройсман предостерег «Нафтогаз» от злоупотребления монополизмом 27
В ГФС вышел из строя сервер баз данных 131
Энергосообщество недовольно действиями Кабмина 47
«Нафтогаз» подал в Гаагу иск к России на $5 миллиардов 67
Все независимые члены набсовета «Нафтогаза» подали в отставку 96

Средства в размере 1,318 млрд долл. от размещения евробондов на 3 млрд долл. сроком на 15 лет за вычетом средств на выкуп облигаций 2015 года поступили в Украину. Об этом сообщили Министерстве финансов.

«1,318 млрд долл. США от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну», - говорится в сообщении пресс-службы, передает УНИАН.

Напомним, Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги