Банк «Консалтинговый дом», близкий к руководству «Оппозиционного блока», получает преференции от Национального банка в обмен на информационную поддержку телеканалом «Интер» главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире программы «Кто кому Рабинович», вышедшей в эфире телеканала «112 Украина».

«Совсем не бескорыстными оказались нападки подконтрольного Левочкину телеканала «Интер» на бессрочную акцию протеста обманутых вкладчиков под Нацбанком – защита Гонтаревой и Рожковой несет преференцию банку «Консалтинговый дом», близкому к руководству «Оппозиционного блока», – отметил Рабинович.

Он уточнил, что якобы оппозиционный телеканал «Интер», принадлежащий народному депутату от «Оппоблока» Сергею Левочкину, освещает акцию под НБУ, проводимую партией «За життя» вместе с обманутыми вкладчиками, «далеко не в оппозиционном духе».

«Какая оппозиция – такие и оппозиционные СМИ. Такой вывод напрашивается после просмотра сюжетов, которые выдает в широкие массы телеканал «Интер». Кому-то может показаться странным, но оппозиционный (!) телеканал «Интер» далеко не в оппозиционном духе освещает бессрочную акцию протеста, которую проводят под Национальным банком в Киеве тысячи украинцев: обманутые вкладчики, общественные организации и сторонники политической партии «За життя»«, – подчеркнул парламентарий.

По словам Рабиновича, «Интер» в своих сюжетах об акции протеста под Нацбанком, подтасовывает факты в интересах руководства НБУ. И делается это с целью получить преференции для контролируемого лидером «Оппоблока» Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным банка «Клиринговый дом».

«Оппозиционный телеканал «Интер» в своих сюжетах про акцию протеста под НБУ все время то своих бабушек в кадр подставит, то бомжей сторонних покажет, называя бессовестно всех митингующих «кучкой грязных людей». И это лишний раз наталкивает на вопрос: для чего якобы «оппозиционному» каналу и его «оппозиционным» владельцам защищать Гонтареву, Рожкову и всю сидящую в НБУ банду, обворовавшую до нитки страну и ее народ? Я этого не понимал до тех пор, пока вдруг не увидел информацию, в которой сообщается: «Банк «Клиринговый дом», который контролируют Сергей Левочкин и Юрий Бойко, вошел в топ-10 банков…» и т. д. И тут у меня открылись глаза: наверное, все-таки свой банк «ближе к телу», чем интересы избирателей», – констатировал народный депутат.

Также он отметил, что после репортажей на «Интере» в поддержку Гонтаревой и Рожковой банк «Клиринговый дом» получил коррсчет в российских рублях в Минском «Сбербанке».

«Я понимаю руководителей «Оппоблока», что в столь сложное время «свой банк греет душу». Я понимаю руководителей «Оппоблока», ведь после репортажей на «Интере» в поддержку Гонтаревой и Рожковой банк «Клиринговый дом» получил корреспондентский счет в российских рублях в Сбербанке Минска – и теперь может управляться еще и оттуда (соответствующее объявление для клиентов опубликовано на сайте банка, – Ред.)», – сообщил политик.

В то же время лидер партии «За життя» обратился к украинцам с предупреждением: не стоит доверять информации «Интера» касательно акции под НБУ, так как за ее искажение банк «Оппоблока» имеет определенные выгоды.

«За поддержку Гонтаревой и Рожковой руководителям «Оппоблока» дали очередные поблажки. И теперь, дорогие друзья, когда вы в очередной раз видите, как на телеканале «Интер», принадлежащем «Оппозиционному блоку», показывают «грязных» бабушек и дедушек, да еще и ругают их, то вы должны сразу же понимать для себя – на счета банка «Клиринговый дом» капнул очередной миллиончик», – заявил Вадим Рабинович, обратившись также к представителям «Оппозиционного блока»: «Что ж, давайте, ребята! Вы хорошо служили Януковичу, и теперь так же честно служите своим новым братьям».