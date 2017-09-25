В Харькове 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома, сообщает департамент коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 24 сентября в 20:30. Жители 16-этажного дома на улице Мохначанская, 83, услышали взрыв и немедленно позвонили по номеру 101. На место происшествия выехали пожарные, эксперты взрывотехнического управления, медики и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

В подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».