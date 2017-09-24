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В приюте для беженцев в немецком городе Эггеленфельд убит 28-летний гражданин Украины. Об этом пишет издание BR24.de.

Отмечается, инцидент произошел еще утром в субботу, 23 сентября. У убитого украинца возник конфликт с соседом по комнате, 47-летним мигрантом из Казахстана, передает 112 Украина.

В ходе перепалки последний нанес оппоненту травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Подозреваемый в убийстве гражданин Казахстана задержан полицией. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего убийства.
ForUm

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