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С понедельника, 25 сентября, в Украине повысится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В понедельник потеплеет», - написала она в Facebook.

24 сентября в западных, северных областях Украины, в Одесской и Винницкой области временами дождь.

На остальной территории – без осадков.

«Днем в воскресенье +16 – +22, на юге – до +25, на западе холоднее – +11 – +15 градусов», - отметила Диденко.

В Киеве в воскресенье временами дождь, во второй половине дня – прояснение, +16 – +18.
ForUm

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