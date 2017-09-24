С понедельника, 25 сентября, в Украине повысится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В понедельник потеплеет», - написала она в Facebook.
24 сентября в западных, северных областях Украины, в Одесской и Винницкой области временами дождь.
На остальной территории – без осадков.
«Днем в воскресенье +16 – +22, на юге – до +25, на западе холоднее – +11 – +15 градусов», - отметила Диденко.
В Киеве в воскресенье временами дождь, во второй половине дня – прояснение, +16 – +18.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время