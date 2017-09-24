Российский пранкер Алексей Столяров по прозвищу Лексус заявил, что от имени секретаря СНБО обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Минские соглашения. Об этом он заявил в комментарии РБК.

«В пятницу я час общался с Куртом Волкером, успели обсудить Минские соглашения. Заявление СНБО, что меня сразу раскусили, это бред полнейший. Выглядит довольно смешно на фоне того, что человек так долго общался. Все это время он выведывал стратегические секреты и дальнейшие планы по Донбассу», - заявил пранкер.



«В конце, наверное, он раскусил, ведь я начал его давить и стал называть агентом Путина. До этого он вообще не понимал, с кем на самом деле общается. У Госдепартамента есть служба, которая пытается предотвратить атаку российских пранкеров, но, видимо,​ плохо работают», — добавил пранкер.

В субботу пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что российский пранкер от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пытался связаться со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Однако, как утверждается в сообщении ведомства, пранкер «был уличен американским дипломатом».



«В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под прикрытием российских спецслужб, участились. Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», — говорится в сообщении СНБО Украины.

