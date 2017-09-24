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В Ворзеле в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Вчера, 23 сентября, около 23:20 возле одного из магазинов в селе Ворзель Ирпенского региона отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде. У одного из них при себе была граната.

В результате неосторожного обращения со взрывным предметом один из военных погиб. Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

 
ForUm

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