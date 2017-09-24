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В Бердичеве Житомирской области объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«ЧС объявлена по факту повреждения градом жилых домов и нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения», - пояснили в ведомстве.

На базе городского совета организован прием заявлений от граждан и проведена оценка причиненного непогодой ущерба. В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также требуют капитального ремонта или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра. Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн грн.

Бойцы ГосЧС уже начали аварийно-спасательные работы по перекрытию поврежденных кровель листами шифера, которые сорвало с жилых домов в результате сильного ветра, града.

Решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введен режим повышенной готовности для предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС.

Как сообщал ForUm, 21 сентября вечером в Бердичеве после грозы выпал мощный град размером с два куриных яйца. 
ForUm

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