Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Канаду встретился с представителями канадского бизнеса и пригласил их в Украину. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что сегодня особая атмосфера в украинско-канадских отношениях. «Мы делаем все возможное, чтобы сделать связи между нашими странами более тесными. Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам – сейчас правильное время и место для инвестирования», - подчеркнул Президент, добавив, что Украина имеет большой потенциал.

Порошенко отметил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов. «Это хороший сигнал о доверии инвесторов к Украине и реформам, которые проводятся», - добавил он.

Глава государства рассказал об изменениях в Украине, в частности антикоррупционных шагах, внедрении электронного декларирования и последних проведенных реформах.

Ряд канадских компаний, работающих в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли проявили значительный интерес к украинскому рынку особенно в контексте внедрения свободной торговли с Украиной.