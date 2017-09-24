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Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала титул чемпиона мира, обыграв команду Ирана со счетом 1:0.

Об этом сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

«Верил, что украинские паралимпийские футболисты снова станут чемпионами мира. Со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Горд от того, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства!» - написал он в Facebook.

 
ForUm

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