Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала титул чемпиона мира, обыграв команду Ирана со счетом 1:0.
Об этом сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
«Верил, что украинские паралимпийские футболисты снова станут чемпионами мира. Со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Горд от того, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства!» - написал он в Facebook.
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