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Президент США Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию в отношениях с Россией, опираясь на общие принципы безопасности и защиту американских национальных интересов. Об этом в интервью ZN.UA заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах — поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США», - указал дипломат.

В интерпретации Волкера, подобную позицию не следует рассматривать, как антироссийскую.

«Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, — достичь взаимопонимания с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла», - подчеркивает он.

Волкер, в то же время, указал, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации российская власть немного привыкла к тому, что ей многое сходит с рук.

«В ходе последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Однако этого не произошло», - констатировал дипломат.

Как ранее сообщал ForUm, президент США Дональд Трамп выступил с призывом к ООН прекратить угрозы суверенитету государств в мире и отстаивать уважение к государственным границам, вспомнив при этом ситуацию в Украине, которая страдает от российской агрессии.
ForUm

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