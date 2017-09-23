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Переговоры в Минске проходят в обстановке крайнего недоверия: все стороны ожидают подвоха друг от друга, а Служба безопасности Украины торпедирует конфиденциальность процессаОб этом пишет одно из российских изданий.

Демарш представителей ОРДО И ОРЛО, наотрез отказавшихся обсуждать с официальным Киевом любые списки по обмену пленными напрямую связан с действиями СБУ, считает издание.

«Еще 20 сентября уполномоченная по правам человека в Донецке Дарья Морозова выражала готовность обсуждать с украинской стороной списки на обмен, а главное – готовность договариваться. И тут вдруг настолько резкий демарш Пушилина со словами «не согласны» и «не будем рассматривать», и столь же резкое заявление Морозовой. Понятно, что представители Донецка пошли на такой резкий отказ от договоренностей не просто так, а под давлением определенных факторов», — пишет издание.

Как известно, 21 числа Служба Безопасности Украины сообщила, что вызвала на допрос бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко и спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске Виктора Медведчука.

«Официально Служба безопасности вызвала по факту якобы незаконного пересечения границы Наливайченко, который вместе с Медведчуком, совершил несколько перелетов в Российскую Федерацию, которые якобы имели место на протяжении 2014-2015 г г. Понятно, что официальная причина – только информационное прикрытие, и на самом деле СБУ преследует другие цели», — говорится в сообщении.

Если учесть, что Медведчук появился в переговорном процессе как ключевое лицо и гарант выполнения сторонами своих обязательств, реакция представителей ОРДО и ОРЛО вполне показательна, отметили в издании.

«В конце 2014 года обмен пленными и удерживаемыми лицами забуксовал… Именно поэтому в гуманитарной подгруппе появился такой переговорщик как Виктор Медведчук...

С тех пор Медведчук как единственный украинский политик, с кем готовы разговаривать и договариваться в Кремле, выступает гарантом того, что официальный Киев и ОРДЛО выполнят свои обязательства. Именно с именем Медведчука СМИ связывают освобождения более 400 граждан Украины и сторонников ОРДЛО. И именно Медведчук вел переговоры по освобождению Александрова и Ерофеева и обмена их на Савченко», — напомнили в издании.

По информации источников, переговоры в Минске проходят в обстановке крайнего недоверия: все стороны ожидают подвоха друг от друга.

«Демарш СБУ торпедирует конфиденциальность переговорного процесса. И, разумеется, вызов оппозиционера на допрос и в Донецке, и в Москве восприняли как попытку сорвать переговоры путем организации политических репрессий и уголовного преследования Медведчука накануне финального раунда переговоров по обмену по формуле «88 на 313». Очевидно, что именно на такой исход — срыв обмена пленными между Украиной и ОРДЛО и надеялись заказчики и организаторы скандала. Правда, остается открытым вопрос, как теперь эти люди собираются возвращать более 140 человек, которые удерживаются на Донбассе, и как они собираются возвращать в Украину Сенцова, Сущенко, Клыха, Карпюка и других украинцев, находящихся в Российской Федерации», — задается вопросом издание. 
ForUm

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