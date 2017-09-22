На складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились.

Значительных повреждений в результате пожара и последующего детонирования боеприпасов не зафиксировано.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

Судебное решение о спецконфискации $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отмене визита в Украину в связи с принятым Верховной Радой законом об образовании.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил новому военному прокурору сил АТО провести расследования по затраченным средствам на строительство фортификационных сооружений в зоне АТО.

На территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая Харьковской области произошел лесной пожар на площади около 70 га.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года».

Национальный банк Украине не признает криптовалюты ни валютой, ни платежным средством. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омельяну совместно с руководителями ряда других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в несколько аэропортов восточного региона Украины.

Правительство намерено провести осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, даже если Верховная Рада примет пенсионную реформу позднее этого срока, сообщил в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

РФ снова изменила позицию по миссии ООН на Донбассе и согласна разместить ее только на линии разграничения, а также просчитывает ситуацию после предоставления Украине американского летального оружия. Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, комментируя встречу глав Украины и США.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене. Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года.

Министерство культуры дополнило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Всемирный банк и Международный валютный фонд недовольны доработанным проектом пенсионной реформы.

Генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату Олесю Довгому.

Минские договоренности нарушают обе стороны конфликта на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Президент государства-агрессора России Владимир Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует никаких красных линий. Такое заявление Президент Петр Порошенко.

Информация о якобы незаконном сборе информации сотрудниками НАБУ в настоящее время не нашла своего подтверждения. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили двух судей из Днепропетровской области, которые предложили взятку в 300 тысяч долларов США руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Народный депутат Максим Поляков внес новый залог в размере 608 тысяч гривен.

Информация Министерства инфраструктуры Украины о том, что все автомобили, которые едут из Украины в страны-члены ЕС, с 2018 года обязательно должны иметь талон прохождения технического осмотра, не соответствует действительности.