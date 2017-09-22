Сегодня, 22 сентября, на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая Харьковской области произошел лесной пожар на площади около 70 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Главного управления ГосЧС в области в 12:35.

К месту происшествия были направлены подразделения ГосЧс в количестве 28-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГосЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины.

В ведомстве подчеркнули, что лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара). Этому способствовала ветреная погода.

В 17:20 к месту происшествия вылетел пожарный самолет Ан-32. В 17:35 он совершил первый сброс воды.

Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам. Силами ГосЧС были спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов.

На месте пожара организован штаб по ее ликвидации, работает и мобильная оперативная группа.