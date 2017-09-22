Министерство юстиции США обратилось с официальным запросом на изъятие документов в юридической компании, основанной бывшим советником экс-президента Украины Януковича Полом Манафортом, по поводу его работе на иностранное правительство и получению оплаты за эту деятельность. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американское центральное издание The New York Times.

«Министерство юстиции, по словам двух людей, непосредственно осведомленных в ситуации, недавно обратилось к фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (созданной пять лет назад Манафортом. – Ред.) за информацией и документами, связанными с ее работой от имени правительства Януковича», - говорится в публикации.

Минюст обратился с запросом в то время, когда деятельность Манафорта и его работа на Партию регионов Януковича, российских и украинских олигархов, а также получение им оплаты за это стали предметом расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером касательно вмешательства РФ в президентские выборы в США. В то же время пока неизвестно, составляет ли запрос Минюста часть расследования Мюллера, однако этот интерес со стороны прокуроров является одним из признаков широкого характера расследований, связанных с Манафортом.

«Это также подчеркивает риски в США, связанные с консультациями авторитарных правительств за рубежом, что является прибыльным делом среди юристов в Вашингтоне, а также лоббистов и консультантов по связям с общественностью», - отмечает издание.

Напомним, по данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.