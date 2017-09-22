В Украине необходимо срочно создать Антикоррупционный суд в качестве первоочередной меры по борьбе с коррупцией, захлестывающей страну. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в ходе авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

«Я за Антикоррупционный суд. Я считаю у нас должны быть введены экстренные меры по борьбе с коррупцией. Антикоррупционный суд – это самый гуманный метод, но я не знаю, чего они так боятся. Я понимаю, что хочется власть держать в руках. Любые правители у нас в стране привыкли, что они дают добро, кого сажать, кого миловать. А когда баланс появляется, это уже не так все однозначно. Я за что люблю Антикоррупционное бюро, что теперь точно не знают, кого арестуют – не обязательно быть преданным власти, чтобы тебя не арестовали, и наоборот. Поэтому я думаю, что все-таки создание сегодня Антикоррупционного суда, как экстренной меры по борьбе с коррупцией в стране, которую коррупция захлестывает, – ничего плохого в этом нет. Я вообще считаю, что больше посадок – хороших и разных. Антикоррупционный суд немножко сбалансирует ситуацию, пусть они пересажают хотя бы половину кого-то», – заявил политик.

Он подчеркнул, что сегодня, когда практически вся судебная система находится в руках власти, люди не могут верить судьям.

«Каждый суд, по идеи, должен быть антикоррупционным, если туда попало какое-то дело – оно становится антикоррупционным. Сегодня, когда вся судебная система практически расположена в руках власти, и власть порасставляла при помощи голосования «Народного фронта», БПП и «Оппоблока» своих людей на постах, мы не можем верить судам, просто не можем. Мы не знаем, какое решение они примут. Они принимают, как нам говорят, конституционное решение, а через три года их судят. Потом оказывается, что все эти красавцы были страшными преступниками. Исключений пока не было. Поэтому, как мы можем им верить?» – возмутился парламентарий.

По мнению Вадима Рабиновича, судебная реформа, которую поддерживают «Народный фронт», БПП и «Оппозиционный блок», «опасная» для Украины. Поэтому лидер партии «За життя» призвал народных депутатов не голосовать за закон об изменении судебной системы во втором чтении.

«Когда «Оппозиционный блок» проголосовал вместе с Президентом, и вместе с «Народным фронтом» за невероятные полномочия по изменению судебной системы. Это была очень опасная и страшная вещь для страны. Сейчас будет второе голосование, решающее голосование. Это убийственная для демократии, убийственная для всей оппозиции (реформа, – ред.). Как бы вас не заставляли ваши главы ваших фракций, как бы вас не заставляли смотрящие, дорогие, нельзя этого делать, делать добивать собственную страну. Поэтому я обращаюсь, в том числе к депутатам с «Оппоблока», пожалуйста, вдумайтесь в то, что происходит, не проголосуйте опять за вот этот закон, опять отдав Президенту все в руки и оставив нас один на один с судьями Конституционного суда, которые будут получать по 120 тыс. Не делайте этого хотя бы во второй раз», – резюмировал Рабинович.