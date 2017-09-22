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Во второй половине дня 22 сентября с удержанием ночью и утром 23 сентября в Киеве порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Киевская служба спасения при Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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