Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в «ДНР/ЛНР», деньги от которых направлялись на финансирование терроризма.

По данным СБУ, для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого «прерванного транзита» через Россию.

«Дельцы, используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы «экспортировали» продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию России», - говорится в сообщении.

После пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

С начала 2017 года злоумышленники таким образом транспортировали в «ДНР/ЛНР» продукции на более чем 50 миллионов гривен.

По информации спецслужбы, часть денег полученных от реализации продукции шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Оперативники СБУ провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций с «ДНР/ЛНР» и таможенные декларации о прохождении «границы» с псевдореспубликами. У дельцов также изъяты документы, свидетельствующие о незаконном получении из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 6 миллионов гривен за «экспортные поставки». Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.



