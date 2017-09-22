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Президент государства-агрессора России Владимир Путин абсолютно непредсказуем, для него не существует никаких красных линий. Такое заявление Президент Петр Порошенко сделал в интервью американскому телеканалу Fox Business.

«Путин не только совершил незаконную аннексию Крыма. Россия осуществляет вооруженную агрессию против моей страны, принося огромные потери: 10 тысяч человек, включая 2,7 тысяч военных и более 7 тысяч гражданских, были убиты в этой войне российским агрессором. Эта ситуация демонстрирует, что для Путина не существует никаких красных линий», - сказал Глава государства, сообщает LIGA.net.

Также Порошенко отметил непредсказуемость действий хозяина Кремля.

«Путин абсолютно непредсказуем. Если бы вы спросили меня в 2013 году, возможна ли аннексия Крыма, мой ответ был бы «определенно нет». Если бы вы спросили меня или кого-нибудь, совершит ли он агрессию в 2014-м, я бы сказал «определенно нет», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что РФ - постоянный член Совета безопасности ООН, структуры, которая должна обеспечивать глобальную безопасность. «Он (Путин. - Ред.) разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире», - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 
ForUm

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