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Генпрокурор Юрии Луценко после рабочей поездки в зону АТО раскритиковал санитарно-гигиенические условия на контрольно-пропускном пункте «Майорск».   

Об этом он написал в Facebook.

«Любите Украину!» - призывает плакат на КПП «Майорск». А вокруг – грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревянно-целлофановом ангаре - накопители, где температура под 35. Отсутствие медицины, четыре простых туалета.

Через 5 таких КПП за три года перешли 7 млн наших граждан. Это – унижение и людей, и Украины», - заявил генпрокурор.

«В ближайшие дни сделаю все, чтобы наши люди чувствовали себя уже на первых метрах свободной украинской земли как дома», - пообещал Луценко.

Напомним, генеральный прокурор после поездки в зону АТО поручил провести расследования по затраченным средствам на строительство фортификационных сооружений в зоне АТО. 

  
ForUm

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