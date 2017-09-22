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В субботу, 23 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +17...+19 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, дождь, ночью в карпатском регионе очень сильный дождь, местами грозы, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью и утром (кроме Ривненской и Волынской областей) порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+15 градусов, днем +13...+20 градусов, во Львовской области +11...+16 градусов.

В Карпатах умеренный дождь, ночью очень сильный дождь, температура ночью и днем +4...+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +16...+22 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Черкасской и Днепропетровской областях местами сильный дождь, кое-где грозы, днем местами град, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +17...+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, местами грозы, днем местами град, только в Луганской области без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+17 градусов, днем +17...+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, в Запорожской области днем сильный дождь, местами грозы, днем местами град, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +17...+22 градуса.

 
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