Все независимые члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» подали в отставку из-за политического вмешательства правительства в реформировании нефтегазового комплекса. Последними, 19 сентября, хлопнули дверью англичане Пол Уорвик и Маркус Ричард. Они оставили свои должности в знак протеста против нежелания правительства реформировать корпоративное управление компании. Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал провести прозрачный конкурс для формирования нового состава наблюдательного совета.

Увольнение англичан обусловило широкий резонанс не только в Украине, но и на международном уровне. «Украина не может себе позволить дальнейшее торможение реформ. Второй этап трансформации «Нафтогаза» должен был начаться давно. Эффективное управление позволило этой компании вернуться к прибыльности и значительно уменьшило возможности для коррупции», - говорится в распространенном 20 сентября сообщении ЕБРР, в котором банк выразил сожаление по поводу того, что «у независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» не осталось другого выбора, кроме как уйти в отставку». Аналогичное беспокойство выразило и посольство Великобритании.

Проблема получила широкую огласку, а затем председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сразу же (20 сентября) собрал прессу, чтобы предупредить о возможных негативных последствиях из-за потери дееспособности наблюдательного совета. Прежде всего, «Нафтогаз» может потерять кредиты ЕБРР ($ 300 млн) и Всемирного банка ($ 500 млн) на закупку газа и финансирования инвестиционных проектов

«Я не уверен, что «Нафтогаз» сможет привлечь кредиты у других доноров, если ЕБРР и Всемирный банк остановят финансирование», - так Коболев акцентировал внимание на многочисленных предупреждениях от международных партнеров. Они обеспокоены торможением реформ на рынке газа, невыполнением Украиной плана реформы «Нафтогаза» и обязательств по программе МВФ. «Эта ситуация может повредить интересам Украины не только в вопросе энергетики, но и в более широком контексте», - предупредил глава компании и призвал как можно скорее исправить ситуацию.

Реформу корпоративного управления в «Нафтогазе» правительство начало в 2015 году. В мае 2016-го был сформирован наблюдательный совет НАК: туда вошли британцы Маркус Ричардс, Чарльз Проктор и Пол Уорвик. От Кабинета Министров в совет вошла первый заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив, а от Администрации Президента – экс-министр Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Нынешний демарш иностранцев в наблюдательном совете «Нафтогаза» стал последней каплей в поединке между главой правительства и Коболевым. Гройсман и топ-менеджер НАКа не сошлись во взглядах по управлению газотранспортными магистралями Украины, которые ежегодно приносят доход около $ 3 млрд.

Особая роль в этом противостоянии отведена одиозному экс-руководителю «Укртрансгаза» Игорю Прокопиву, которого в начале года Андрей Коболев уволил с этой должности, обвинив в коррупции. Действия главы «Нафтогаза» - при поддержке независимых членов наблюдательного совета – шли в разрез намерениям премьера Гройсмана. Тогда же сразу уволилась Юлия Ковалив, которая чаще поддерживала политику Коболева, хотя была представительницей правительства. В середине августа 2017 года Чарльз Проктор также заявил о решении подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

В то же время премьер направил свои действия против Коболева путем увеличения количества своих представителей в наблюдательном совете НАК. И особой пощечиной главе НАКа стало назначение уволенного Игоря Прокопива на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности, который теперь фактически от имени правительства курирует нефтегазовый сектор.

Среди экспертов бытует мнение, что Игорь Прокопив подыгрывает опальному газовому олигарху Фирташу и будет препятствовать привлечению в украинскую газотранспортную систему европейского оператора.

К сведению: планы правительства внести ОАО «Магистральные газопроводы Украины» в перечень государственных компаний, не подлежащих приватизации, нивелируют возможность привлечения внешних инвестиций в поддержку и развитие газотранспортной системы Украины. Об этом в своем письме к вице-премьеру Владимир Кистиона недавно заявил председатель Энергетического сообщества Янез Копач.

Подробную хронологию о сворачивании реформирования компания «Нафтогаз» разместила на своем сайте.

Согласно действующему уставу «Нафтогаза», наблюдательный совет предприятия теперь состоит из семи членов, четыре из которых должны соответствовать критериям независимости, а три назначаются государством. В конце марта Кабмин увеличил состав Наблюдательного совета с пяти до семи человек, таким образом увеличив свое представительство в наблюдательном совете НАК. Это бы позволило правительству ограничить действия руководителя НАКа Андрея Коболева.

Целесообразность реформирования компании обусловлена необходимостью сохранения транзитного маршрута через Украину с 2019-го года, после завершения срока действия транзитного контракта с «Газпромом». «Евросоюз готов приложить максимум усилий для сохранения транзитного газового пути через Украину после 2019 года, но ожидает от Киева прогресса в анбандлинге (unbundling - отделение деятельности по транспортировке и хранению природного газа НАК «Нафтогаз Украины», - «Главком»)», - заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефрович.

Чего хочет Гройсман?

Увольнение независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» из-за блокирования реформ только добавило публичности конфликта. Источники в НАК и в правительстве сходятся в том, что последним аргументом уйти в отставку для приглашенных менеджеров стали грубые попытки Гройсмана перекроить наблюдательный совет «Нафтогаза» путем увеличения количества ее членов. План премьера заключается в том, что новые места в органе управления заполнили люди с его орбиты. Таким образом главе правительства удалось бы «размыть» большинство, благосклонное к главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Своей цели премьер планировал достичь 20 сентября, когда планировалось объявить имя нового члена наблюдательного совета. Но анонсированная британцами отставка изменила эти планы.

20 сентября заседание конкурсной комиссии по обновлению наблюдательного совета «Нафтогаза» перенесли. «Заседание комитета по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета «Нафтогаза» не состоялось из-за отсутствия кворума», - сообщил член комитета Андрей Бойцун во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики. При этом уже были отобраны пять кандидатур на эту должность.

На должность независимого члена наблюдательного совета «Нафтогаза» претендуют:

Игорь Митюков – экс-министр финансов, бывший глава представительства Morgan Stanley в Украине, руководитель наблюдательного совета «Национальный депозитарий Украины»;

Надежда Васильева – генеральный директор «Майкрософт Украина»;

Юлия Берещенко – экс-директор департамента консолидированного продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

Дмитрий Литвак – парнер Ernst&Young;

Ян Чадам – ​​экс-председатель правления оператора газотранспортной системы Gaz-System S.A

В экспертной среде уверены, что номинационный комитет планировал «протолкнуть» в состав независимых членов наблюдательного совета якобы благосклонного к правительству Игоря Митюкова, и тогда, конечно, Гройсман получил бы большинство в наблюдательном совете, а Коболев перестал бы быть независимым в своих решениях.

Британцы обвинили правительство в политическом вмешательстве

Независимые члены наблюдательного совета заявили о своей отставке и указали причины в своем письме от 19 сентября, их суть сводится к тому, что правительство Гройсмана который месяц противодействует реформированию корпоративного управления:

«Уровень политического вмешательства возрастает, став, к сожалению, очевидной нормой». Беспокойство вызывает, в частности:

«вмешательство правительства в деятельность «Укртрансгаза», включая решения по назначениям на должности председателя правления и других работников, а также в планы осуществления отделения (анбандлинга);

назначение руководителей и технических специалистов, которые были уволены из «Нафтогаза», на должности в правительстве. К сказанному британцами стоит добавить, что они, похоже, имеют в виду бывшего директора государственного предприятия «Укртрансгаз» Игоря Прокопива, которого после обвинений в коррупции уволили. Зато 19 апреля 2017 Кабмин, как уже отмечалось выше, назначил Прокопива на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности;

вмешательство правительства в вопросы деятельности «Укргаздобычи»;

отсутствие четкого понимания о полной поддержке правительством утвержденного Плана действий по корпоративному управлению;

отсутствие содержательного утверждения финансовых планов предприятий Группы на 2017 год со стороны правительства;

отсутствие всестороннего внимания правительства к утверждению предложенной корпоративной стратегии группы «Нафтогаз».

При таких обстоятельствах, по мнению Пола Уорвика, работа наблюдательного совета неприемлема, ведь это затрудняет возможность выполнения полномочий независимого члена наблюдательного совета.

В случае, если реформирования будет продолжено, Украина сможет получить не менее $10 млрд за счет биржевой продажи миноритарного пакета «Нафтогаза». «В 2020 году Украина сможет получить не менее $ 10 млрд за счет IPO «Нафтогаза» и биржевой продажи 15% акций компании при условии завершения ее реформирования», - рассказал журналистам Андрей Коболев, подчеркивая, что это произойдет, если Верховная Рада примет решение о размещении миноритарного пакета на бирже (IPO). - «Эта цифра не касается газотранспортной сети, поскольку предполагается ее отделение от «Нафтогаза», - уточнил Коболев.