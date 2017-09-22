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В Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила и задержала группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей.

По информации СБУ, группа действовала в течение шести месяцев.

В состав группировки входило четверо жителей города Лозовая, двое из которых ранее уже отбывали уголовные наказания за насильственные преступления.

Оперативники спецслужбы установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, заставляли предпринимателей «платить дань» за непрепятствование законной коммерческой деятельности. У одного из местных фермеров, в частности, бандиты требовали 360 тысяч гривен, угрожая уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами его семьи.

Оперативники спецслужбы с задействованием бойцов спецподразделения полиции «Корд» задержали участников группировки по местам их проживания в Лозовой. Во время обысков у злоумышленников изъяты деньги в разной валюте в эквиваленте почти 150 тысяч гривен, две боевые гранаты, холодное оружие, а также отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

 
ForUm

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