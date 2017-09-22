Информация о якобы незаконном сборе информации сотрудниками НАБУ в настоящее время не нашла своего подтверждения.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1, передает Интерфакс-Украина.

«По поводу незаконной просушки НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу приблизительно полгода... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делало в этих производствах», - сказал прокурор.

Вместе с тем он подчеркнул, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут установлены признаки проступков или преступлений, он будет «первым, кто будет требовать наказания».

Напомним, накануне, 21 сентября, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в 2016 году незаконно отслеживали передвижение и проводили прослушку телефонных разговоров государственных чиновников.