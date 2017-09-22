РФ снова изменила позицию по миссии ООН на Донбассе и согласна разместить ее только на линии разграничения, а также просчитывает ситуацию после предоставления Украине американского летального оружия.

Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, комментируя встречу глав Украины и США, передает УНИАН.



«Сейчас осень 2017 года, и мы видим, как слово «летальное оружие» используется «президентом мира» почти ежедневно. Я думаю, что это повод задуматься, в какой ситуации находится Украина. Что касается, просчитываем или нет. Конечно, просчитываем развитие ситуации», - сказала Захарова.

При этом она посетовала, что Президент Украины Петро Порошенко завоевывал голоса избирателей под лозунгом, что он будет «президентом мира», и главная его задача – принести мир. Захарова считает, что для многих понятие Минских договоренностей становится чем-то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность. По ее словам, стороны должны делать все, чтобы придерживаться именно этого курса.

«Сейчас в стенах Организации Объединенных Наций разрабатывается и прорабатывается российский проект резолюции по поводу участия ооновских миротворческих сил. Много спекуляций было на эту тему, очень много спекуляций было в СМИ Украины относительно того, что якобы миротворцы будут размещаться на всей территории Донбасса», - сказала она.

«Я хотела бы напомнить, о чем идет речь. Это очень важный вопрос. Они будут развертываться на линии соприкосновения, где находятся наблюдатели ОБСЕ для того, чтобы обеспечивать их безопасность. Не более и не менее. Все двоякие рассуждения недопустимы – тут надо быть предельно четкими», - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в данную минуту идет работа над проектом резолюции. Есть российские предложения – российский проект резолюции и предложения других стран – говорить о том, что и когда ляжет на стол Совбеза для голосования, пока рано, добавила Захарова.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».