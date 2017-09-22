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На территории ресторана на Слобожанском проспекте в Днипре произошел пожар. По данным ГосЧС, информация о происшествии поступила 22 сентября а 3:20

По прибытию по указанному адресу, пожарные установили, что пожар возник внутри главного здания ресторанного комплекса.

Огнем уничтожено здание ресторана и две беседки на общее площади 600 м2.

Погибших и пострадавших нет.

В 4:25 пожар удалось локализовать, а в 6:54 ликвидировать.

К ликвидации пожара от ГосЧС было привлечено 10 единиц техники и 56 человек личного состава.
ForUm

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