Следователи не смогли пока доказать наличие особняка у председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом сообщил председатель САП Назар Холодницкий в эфире программы «Право на власть», передает Украинская правда.

«Когда мы объявили подозрение, первое, что мы начали делать, это искать этот особняк и доказывать, что он принадлежит этому человеку. Хорошая картинка в передачах, но следствие прокурорам доказательств, что особняк принадлежит Охендовскому, не предоставило», - сказал Холодницкий.

Он также напомнил, что производство в отношении Охендовского приостановлено «в связи с выполнением международно-правовых поручений».

«Детективы обратились к нам с ходатайством, чтобы мы отправили международно-правовые поручения в ряд стран, назвать которые я не имею права, чтобы не навредить следствию. Те данные, которые мы можем получить, имеют определяющее значение для производства, чтобы собрать полностью доказательную базу», - отметил Холодницкий.

«Как бы железобетонно в Фейсбуке не звучали доводы, они должны быть подкреплены доказательствами», - добавил он.

На уточнение ведущего, правильно ли он понял, что пока недостаточно доказательств против Охендовского, Холодницкий ответил: «Вы правильно понимаете, что без получения ответа по международно-правовым поручению мы следствие завершить не можем, поэтому оно согласно п3 ч. 1 статьи 280 УПК остановлено».

Напомним, 9 июня 2017 года САП распространила заявление относительно решения остановить следствие в отношении председателя ЦИК и передачи материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов по подследственности в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

В НАБУ заявили, что доказательства, собранные детективами в их совокупности являются достаточными для сообщения председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в ее окончательной редакции и дальнейшего направления обвинительного акта в суд.