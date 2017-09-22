Валид и Омар Арфуши с целью незаконного выведения своих депозитов на сумму свыше 24 миллионов гривен из тонущего VAB Банка осуществили операции по покупке недвижимости, находившейся на балансе банка. Вследствие этих операций банк лишился как недвижимости, так и денег, которые могли быть направлены на погашение обязательств банка перед вкладчиками, пишут Известия.

«Умышленно и неправомерно осуществлено перечисление средств со своих депозитных счетов разными суммами в счет оплаты за приобретение данных квартир, что подтверждается выписками по счетам», — сказано в заявлении в адрес прокуратуры Киева от ликвидатора VAB Банка Фонда гарантирования вкладов физлиц Марины Славкиной (вх №03-8477, копия заявления есть в распоряжении редакции).

Как и другие уголовные дела в отношении махинаций владельца VAB банка Олега Бахматюка, это, датированное еще 24 апреля 2015 года, осталось без реакции правоохранительных органов. Также нет сведений о том, чтобы Фонд гарантирования вкладов признал никчемными фиктивные договоры купли-продажи, при помощи которых из банка были выведены деньги и недвижимость.

Как следует из текста заявления в прокуратуру, с целью выведения из ВАБ Банка сумм вкладов, превышающих гарантированные государством 200 тыс грн, некий гражданин Олег Вишняков подписал с VAB Банком четырнадцать договоров купли-продажи квартир, находившихся в собственности банка.

После этой операции братья Валид и Омар Арфуши осуществили переводы со своих депозитных счетов в VAB Банке в счет оплаты данных квартир. Заметим, что в это время банк уже прекратил выполнение обязательств перед вкладчиками, но еще не был официально признан банкротом.

В заявлении в прокуратуру речь идет о незаконном приобретении квартир под номерами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23 и 24 в центре Киева по адресу ул. Саксаганского 70А. Общая сумма операций составила свыше 24 миллионов гривен, которые незаконно были выведены из банка.

Сомнительные операции по купле-продаже четырнадцати квартир с баланса ВАБ Банка были проведены за два дня — 10 и 18 сентября 2014 года.

На этот момент банк перестал выполнять обязательства перед своими вкладчиками, а уже в марте следующего года ВАБ Банк был лишен лицензии Национального банка, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение начать процедуру ликвидации банка.



