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Прошлые сутки в районе проведения АТО завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны членов незаконных вооруженных формирований. Если днем ​​противник соблюдал режим тишины, то после 18:00 на приморском и донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали укрепления ВСУ в районе авдеевской промзоны. Украинские военные давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.

На приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток под вражеским огнем оказались укрепления у Павлополя.

На луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.
ForUm

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