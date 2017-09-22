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По ходатайству прокуратуры Киева арестован без права на залог 34-летний водитель такси, который в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил 87-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, на ул. Дегтяревской в ​​Киеве. Находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, указанный водитель на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 87-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных больниц, однако 16.09.2017 года умерла от полученных травм.

Как установлено в ходе предварительного расследования, на момент ДТП водитель находился под воздействием наркотических веществ из-за употребления амфетамина. Кроме того, во время управления использовал водительское удостоверение, выданное на другое имя, поскольку сам дважды в этом году был лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Принимая во внимание приведенные обстоятельства, прокурор в своем ходатайстве настаивал на применении для подозреваемого безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено в полном объеме.

Расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины, продолжается.
ForUm

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