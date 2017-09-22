Северная Корея может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо, сообщает 112 Украина со ссылкой на Ренхап.

Министра попросили прокомментировать слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который предупредил о действиях «на высшем уровне» в ответ на слова президента США Дональда Трампа.

«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем о том, какие действия могут быть предприняты, так как приказы отдает лидер Ким Чен Ын», — сказал министр на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Ким Чен ЫН заявил, что Трамп «дорого заплатит» за свои слова о возможности уничтожить КНДР.

Напомним, КНДР создает сложные международные отношения многочисленными ядерными испытаниями. В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи. В частности президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы уничтожить Северную Корею, если понадобится.