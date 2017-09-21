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В Черниговской области от разряда молнии на полигоне вблизи Гончаровска погиб курсант. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-офицера оперативного командования «Север» Виталия Кириллова.

По его словам, вчера около 19:00 на полигоне пошел дождь, и военнослужащие спрятались под бетонное укрытие. Затем один из них пошел к БМП, где оставил теплую куртку.

«Когда он взялся за люк, рядом с машиной ударила молния. Парень был поражен молнией. В карете «скорой» медики проводили реанимационные мероприятия, но они были безрезультатными, и врачи констатировали смерть», - сообщил Кириллов.

Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины, 1996 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе управления ГосЧС в Черниговской области, вчера разряды молнии в Черниговской области стали причиной шести пожаров. Жертв и пострадавших в результате этих пожаров нет.

 

 
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