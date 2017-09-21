Новый государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько заявил отвод судье Оболонского райсуда Киева Владиславу Девятко, председательствующему в коллегии судей по делу о госизмене.

Об этом сообщает Укринформ.

«Считаю, что дальнейшее участие судьи Девятко невозможно. Ни одно из моих ходатайств не было удовлетворено, даже ходатайство об обеденном перерыве. Заявляю об отводе судьи Девятко», - сказал Герасько.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату рассматривать заявление Герасько об отводе председательствующему судье.

Ранее в четверг, 21 сентября, суд отказался предоставить Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела о госизмене Януковича.