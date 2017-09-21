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Российские военные во время учений «Запад-2017» на территории Беларуси утопили в водоеме танк.

Как сообщает белорусское издание Belsat.eu со ссылкой на информацию местных жителей, инцидент произошел возле населенного пункта Верейцы.

«На днях россияне утопили танк в водоеме – грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», – заявил журналистам местный водитель такси.

Напомним, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября.

В ходе учений Дальний бомбардировщик Ту-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Калужской области.

Также на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 совершил пуск ракет класса «воздух-земля» по зрителям.
ForUm

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