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Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения подозреваемому в заказе убийства свободовца Олега Супруненко депутату Миргородского горсовета от «Радикальной партии Ляшко» Хачатуру Хачатряну в виде 60 суток содержания под стражей. Соответствующее решение суд принял на заседании 21 сентября 2017, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

Отметим, что в начале заседания депутат обратился в суд с тем, что ему нужен переводчик, он не понимает украинского языка, а судья Алла Чуванова вести заседание на русском отказалась.

Сторона защиты ходатайствовала, чтобы подозреваемого выпустили под залог. Однако в итоге был объявлен приговор о содержании Хачатряна под стражей.

Напомним, подозреваемый в убийстве Супруненко был арестован вчера.  

В то же время суд арестовал на 60 суток двух подозреваемых в выполнении заказа на убийство – жестоком избиении свободовца. 
ForUm

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