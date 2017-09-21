Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен размещением еврооблигаций Украины. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж на Ukrainian financial forum 2017 в Одессе.

«Меня беспокоит очень успешное размещение еврооблигаций», - заявил представитель ЕБРР.

«Ситуация стала удобнее (для власти. – Ред.), ослабится давление на реформы, начнется предвыборная борьба, отопительный сезон. И реформы будут отложены до следующих выборов. Наша задача – не допустить такого развития событий», - сказал Малиж.

Он отметил, что за последние три года Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ, сообщает «Экономическая правда».

«За три года было сделано много того, что считалось невозможным. Например, когда я приехал три года назад в Украину как представитель ЕБРР, мы не думали, что можно решить проблему национализации Приватбанка. Но это случилось. И это не одно направление, где мы видим прогресс», - сказал Малиж.

При этом тревожные сигналы уже есть. Малиж напомнил, что независимые члены набсовета Нафтогаза уже подали в отставку. «Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс», - сказал он.

Напомним, Украина разместила 15-летние облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.