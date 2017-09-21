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Служба безопасности Украины совместно с Уманской местной прокуратурой Черкасской области разоблачила на взятке одного из депутатов городского совета и его помощника.

По данным пресс-центра СБУ, злоумышленники требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника Рош-ха-Шана.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса 300 долларов США за «разрешение» на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани. По информации спецслужбы, депутат обложил «данью» большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих.

Оперативники задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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