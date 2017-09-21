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В Киеве на улице В. Липковского (бывшая Урицкого) возле южного железнодорожного вокзала фура «Укрпочты» насмерть раздавила женщину, сообщает dtp.kiev.ua.

 

«Раздавило таз и ноги. Женщина была в сознании, пыталась подняться. В тяжелом состоянии погрузили в «скорую». Прожила еще 20 минут. От полученных травм скончалась в карете скорой помощи», – гвоорится в сообщении. 

На месте работало руководство следственного управления по ДТП, судмедэксперты и следственно-оперативная группа. 
 
ForUm

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