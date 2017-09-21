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Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, в ходе которого исследуются факты содействия сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и СБУ, бывшим высокопоставленным и руководителям правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014-2015 гг. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

В указанном производстве, в частности, установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО «Украинский выбор» Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля.

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

«В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего председателя СБУ Валентин Наливайченко, в связи с чем последний с соблюдением требований, установленных действующим уголовным процессуальным законодательством Украины, был вызван на допрос в СБУ 21 сентября», - говорится в сообщении.
ForUm

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