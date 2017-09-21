Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, заявил Президент Петр Порошенко.
Американский бизнес всерьез интересуется Украиной, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинским коллегой Петром Порошенко.
Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, в ходе судебного спора по евробондам на сумму 3 млрд долл.
Киевский городской совет поддержал решение о создании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) «Муниципальная охрана».
Православные христиане сегодня, 21 сентября, отмечают один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) – Рождество Пресвятой Богородицы.
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в 2016 году незаконно отслеживали передвижение и проводили прослушку телефонных разговоров государственных чиновников, заявили в ГПУ.
ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения, заявил Президент Петр Порошенко.
Украина готова передать ОРДЛО 313 человек в обмен на 88 заложников.
В Умани утром в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал подросток.
Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине обратилось в Окружной административный суд Киева с иском против Генеральной прокуратуры Украины, Военной прокуратуры сил АТО и ГП «Информационные судебные системы» для отмены незаконных решений по засекречиванию судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 млрд долларов «преступной организации Януковича».
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