также в разделеОбщество
В Карпатах восстанавливают обсерваторию: первый этап уже завершен 9
Уманский депутат обложил «данью» предпринимателей на время Рош-ха-Шана 15
Адвокат Януковича заявил отвод судьям – не отпустили на обед 35
МИД Франции обратился в прокуратуру из-за «представительства ДНР» в Марселе 25
Полиция назвала вероятную причину взрыва в Умани 43
Депутат от партии Ляшко арестован на два месяца по подозрению в убийстве 37
Задержанный за взятку чиновник ГФС оказался братом детектива НАБУ 21
Назначен новый военный прокурор сил АТО 24
Штепа отказалась от обмена на украинских заложников 51
В Украине объявлено штормовое предупреждение 79
Transparency International судится с ГПУ из-за «денег Януковича» 33
Полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета 34
Адвокат Януковича хотел 3 месяца знакомиться с делом, суд отказал 38
РФ начала выводить из Беларуси военную технику 47
Украина готова передать ОРДЛО 313 человек в обмен на 88 заложников 31
«Запад-2017»: РФ отработала нанесение массированного ракетно-ядерного удара 88
Наливайчено допрашивают в СБУ 42
ГПУ обвиняет НАБУ в незаконной слежке и прослушке чиновников 29

Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, заявил Президент Петр Порошенко.


 

Американский бизнес всерьез интересуется Украиной, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинским коллегой Петром Порошенко.


 

Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, в ходе судебного спора по евробондам на сумму 3 млрд долл.

Киевский городской совет поддержал решение о создании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) «Муниципальная охрана». 

Православные христиане сегодня, 21 сентября, отмечают один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) – Рождество Пресвятой Богородицы.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в 2016 году незаконно отслеживали передвижение и проводили прослушку телефонных разговоров государственных чиновников, заявили в ГПУ. 

ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения, заявил  Президент Петр Порошенко.

Украина готова передать ОРДЛО 313 человек в обмен на 88 заложников.  

В Умани утром в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал подросток.

Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине обратилось в Окружной административный суд Киева с иском против Генеральной прокуратуры Украины, Военной прокуратуры сил АТО и ГП «Информационные судебные системы» для отмены незаконных решений по засекречиванию судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 млрд долларов «преступной организации Януковича». 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги