Вчера, 20 сентября, в ходе столкновений на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске во время матча между местной командой «Прикарпатье» и львовскими «Карпатами» пострадали трое правоохранителей, сообщает сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

По данным главка, общественный порядок и безопасность во время игры обеспечивали около 300 сотрудников подразделений ГУНП в области, Управление патрульной полиции Ивано-Франковска, военнослужащие Национальной гвардии. Помогали и приданные силы из числа общественных организаций.

«После поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики начали грубо нарушать общественный порядок, хулиганить, бросать файеры. Матч был прекращен. Поэтому в конце игры, после проигрышных результатов «Карпат», фаны начали сходить с трибун, преодолев ограждение, вышли на поле и, применяя пиротехническую продукцию, бросали камнями в стражей порядка, силой пытаясь прорвать кордон правоохранителей. Благодаря слаженным действиям правонарушение прекращено», – говорится в сообщении.

Фото: Юрий Рыльчук

Отмечается, что в результате правонарушители причинили трем сотрудникам полиции телесные повреждения. Других обращений о пострадавших в полицию не поступало.

Сведения по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.3 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Напомним, вчера болельщики футбольного клуба «Карпаты» остановили автобус с командой, следовавший после поражения от «Прикарпатья» (1:2) во Львов, и устроили разборки на трассе, пока не вмешался спецназ.