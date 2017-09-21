Арсенал взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов обнаружили правоохранители Донецкой области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Оружие и взрывчатка были обнаружены в заброшенном здании н. п. Новотроицкое в ходе реализации информации оперативных подразделений Госпогранслужбы и при их участии совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и ГФС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что выявить взрывчатку удалось с помощью служебной собаки пограничников. В тайнике находились боеприпасы российского производства. В частности, в доме был найдено тротил, 4 противотанковые мины, более 200 патронов, 44 запала, электродетонаторы, 15 взрывателей для противотанковых мин, 7 ручных гранат и противотанковая управляема ракету и тому подобное.

Арсенал боеприпасов был передано представителям Нацполиции. В ГУНП в Донецкой области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).