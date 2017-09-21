также в разделеМир
Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций 54
В России мужчину, призвавшего «отделить Сибирь», отправили в психбольницу 49
Шредер: Ни один президент РФ не откажется от Крыма 50
Число жертв землетрясения в Мексике приближается к 250 115
Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству в Беларуси 63
В Мьянме сожгли около 200 сел мусульман 113
Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни более 140 человек 40
Клинтон допускает обжалование результатов выборов президента США 48
На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов, погибших десятилетия назад 137
Трамп: США готовы уничтожить Северную Корею 41
Минобороны РФ опровергло сообщения о залпе по зрителям на «Западе-2017» 123
На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по толпе зрителей, есть тяжелораненые 140
В Швейцарии в унитаз спустили десятки тысяч евро 61
Южная Корея может вернуть в страну ядерное оружие 42
Декларацию о реформировании ООН подписали 128 государств 54
«Запад-2017»: военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы 82
Ураган «Мария» движется на Карибы по маршруту «Ирмы» 75
Подозреваемый в лондонском теракте оказался уроженцем Ирака 24

Минимум 237 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла, которое произошло во вторник вечером в Мексике.

Спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они, сообщает РБК-Украина.

Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

Под завалами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мексике погибли более 20 детей и двое взрослых. По информации местных властей, еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.

Напомним, 19 сентября в Мексике произошло землетрясениемагнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по киевскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

В результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги