Минимум 237 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла, которое произошло во вторник вечером в Мексике.

Спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они, сообщает РБК-Украина.

Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

Под завалами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мексике погибли более 20 детей и двое взрослых. По информации местных властей, еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.

Напомним, 19 сентября в Мексике произошло землетрясениемагнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по киевскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

В результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары.