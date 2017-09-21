С 20 на 21 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 130 населенных пунктов в восьми областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Хмельницкой области обесточены 45 населенных пунктов, Черниговской – 33, Тернопольской - 18, Киевской - 9, Львовской - 9, Сумской - 9, Черновицкой – 4 и Волынской - 3.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
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