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Совет Безопасности ООН одобрил реформу механизма миротворческих операций, проводимых международной организаций.

Они должны проходить «ответственнее, прозрачнее и эффективнее», подчеркивается в резолюции, единогласно принятой членами Совбеза в среду, 20 сентября.

Документ также предусматривает более активное участие Африканского Союза в таких миссиях - чтобы достичь «наивысшей действенности и результативности». В настоящий момент «голубые каски» ООН находятся преимущественно в Африке и странах Ближнего Востока, сообщает Укринформ.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, участвовавшей в заседании Совбеза, для эффективного планирования миротворческих миссий следует «четко представлять, чего именно они должны достичь». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал принятия «африканских решений для африканских проблем» и призвал активнее привлекать Африканский Союз к миротворческим операциям ООН.

Бюджет миротворческих операций ООН на 2017/2018 годы составляет 6,8 млрд долларов. Резолюция, принятая Совбезом, предусматривает частичное финансирование операций Африканского Союза из взносов ООН.

 
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