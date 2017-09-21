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За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Если днем ​​противник почти придерживался режима тишины, то после 18:00 активность врага существенно возросла», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, наиболее горячо было на донецком направлении. Вечером в районе авдеевской промзоны боевики несколько часов обстреливали наши опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши защитники жестко отвечали врагу. В результате одного из этих противостояний около 18:00 получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали наши укрепления вблизи Песок и дважды - у Майорска, Зайцево, Невельского.

Также отмечается, что на приморском направлении российские оккупанты выпустили 14 мин калибра 82 миллиметра у Павлополя и Широкино. А крупнокалиберный пулемет противника работал в окрестностях Водяного.

На луганском направлении вчера сохранялась тишина.

В штабе также подчеркнули, что почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали огнем на поражение противника. 
ForUm

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