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Президент Петр Порошенко во время открытых дебатов высокого уровня Совета безопасности ООН продемонстрировал военные билеты российских военных в качестве м доказательство участия регулярных войск РФ в боевых действиях против украинских воинов на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Российская мантра, что «нас там нет» не выдерживает никакой критики», - сказал Порошенко и привел очередное доказательство участия регулярных российских военных в боевых действиях против украинских воинов на Донбассе.

«Есть неопровержимые факты, что Россия создает, тренирует, контролирует и финансирует террористов, действующих на Донбассе», - подчеркнул Президент и продемонстрировал удостоверение российских офицеров и солдат, некоторые из которых уже находится в украинских тюрьмах, за их незаконные действия по оккупации украинской земли.

Как ранее сообщал ForUm, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение военных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ.
ForUm

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