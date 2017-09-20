В среду, 20 сентября, из-за сильных ливней в столице затопило ряд улиц. Так, возле метро «Левобережная» вода залила тротуар.
Также в результате ливня образовалась огромная лужа возле метро «Олимпийская», на Большой Васильковской.
Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе Киева, сообщает УНИАН.
«Киев. Перова. Авторынок. Больше бычков в ливневки! Новое озеро сотворили», - написал на своей странице в Facebook журналист Владислав Антонов.
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