также в разделеСтолица
Киевсовет поддержал переименование «Петровки» 46
Крымчак вышел из СИЗО под залог 35
НАПК проверит полет Кличко со столичными застройщиками 119
В Киеве неизвестные в балаклавах избили и расстреляли мужчину 96
Обокравшего суд полицейского оштрафовали и амнистировали 28
Кличко после трагедии в Одессе поручил проверить киевские школы 41
В Киеве побит температурный рекорд 40
В Киеве мошенники выманили у иностранца $500 тысяч 348
У пассажира киевского метро изъяли гранату и дымовые шашки 38
Крымчака арестовали с альтернативой залога 47
СБУ предупредила в Киеве акцию «матерей участников АТО» 79
Чуда не произошло: Парень, выбравшийся из горящего авто в Киеве, умер в больнице 78
В Киеве с 15 по 18 сентября перекроют Крещатик 43
Возле столичного спорткомплекса произошла массовая драка со стрельбой 96
Киевсовет выделил участок Музею Революции Достоинства 59
Задержанному депутату Киевсовета сообщили о подозрении 41
На столичном рынке «Колибрис» произошел масштабный пожар 92
Киевсовет повторно запретил продажу алкоголя в МАФах 60

В среду, 20 сентября, из-за сильных ливней в столице затопило ряд улиц. Так, возле метро «Левобережная» вода залила тротуар.

Также в результате ливня образовалась огромная лужа возле метро «Олимпийская», на Большой Васильковской.

Также сильный ливень затопил участок бульвара Перова в Днепровском районе Киева, сообщает УНИАН.

«Киев. Перова. Авторынок. Больше бычков в ливневки! Новое озеро сотворили», - написал на своей странице в Facebook журналист Владислав Антонов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги