Сын судьи Административного суда города Львова Андрей Потынский фигурирет в расследовании о финансовых злоупотреблениях при строительстве львовского ТРЦ Виктория гарденс.

Как говорится в материалах расследования, А.Потынский в 2014 году организовал банкротство ООО «Хазинедароглуозкан Иншаат лимитед ширекжи Украина», которая выполняла строительные работы по возведению ТРЦ Виктория гарденс по заказу Едитепе Украина. …которая имела кредиторскую задолженность перед ЕдитепеУкраина. Эти действия привели к убыткам компании Едитепе Украина в размере более 10 млн долларов США.

Кроме того, как следует из материалов расследования, двое из троих соучредителей львовского ТРЦ Виктория гарденс Бурак Башлилар и Юмит Хазинедароглу подозреваются в незаконной финансовой деятельности на территории Украины. Оба являются гражданами Турции. Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.



Компания Юмита Хазинедароглу Hazinedaroglu Insaat в течение 15 лет ведет строительный бизнес в Российской Федерации. Деятельность компании сопровождает череда финансовых скандалов. Так, в 2010 году в ходе строительства объектов Олимпиады 2012 года в Сочи были обнаружены многочисленные нарушения при выполнении строительных работ. В результате счета компании в РФ, а также техника и оборудование были арестованы. В Турции в связи с этим разгорелся скандал, так как компания бросила на территории РФ 14 рабочих-граждан Турции, прибывших в Россию для возведения олимпийских объектов. В течение нескольких недель рабочие не могли вернуться в Турции, т.к. документы, оформленные для компанией-работодателем оказались фальшивыми. Рабочие сообщили турецким СМИ, что они оказались без правой и финансовой помощи, а компания Hazinedaroglu самоустранилась от решения проблемы.



Кроме того, в 2010 году компания Hazinedaroglu Insaatпыталась заявить о своем банкротстве в Турции, чтобы избежать выплаты кредитов на общую сумму более 50 млн. долларов США. Однако турецкие власти сочли это заявление необоснованным, установив, что компания платежеспособна и ведет хозяйственную деятельность.



Другой соучредитель ТРЦ, Бурак Башлилар, является директором инвестиционного фонда Глобокон лимитед.



Третьим соучредителем торгового центра Айтач Оджакли, владелец крупной строительной компании YeditepeConstruction и Едитепе Украина и является учредителем инвестиционного фонда Глобокон лимитед. Компания работает в Украине с 1992 года. За это время ею построены «Турецкий городок», «Рэдиссон САС» в Киеве и другие объекты.



ТРЦ Виктория Гарденс строился компанией ЕдитепеУкраина и был открыт в 2016 году. В период с 2009 по 2016 годы Едитепе Украина инвестировала в строительство ТРЦ Виктория гарденс 30 млн. долларов США.